Міністерство внутрішніх справ показало відео ліквідації наслідків російського ракетного удару по центру Чернігова.

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"Кадри ліквідації наслідків російського терористичного удару по Чернігову", – йдеться у коментарі до відео.

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