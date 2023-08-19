RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

МВС показало, як ліквідують наслідки ракетного удару по центру Чернігова – відео видео

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 13:43
Чернигов (Фото: МВД)
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Ліквідація кадировців під Бахмутом. Їм пропонували здатися – відео
Ліквідація кадировців під Бахмутом. Їм пропонували здатися – відео

Міністерство внутрішніх справ показало відео ліквідації наслідків російського ракетного удару по центру Чернігова.

"Кадри ліквідації наслідків російського терористичного удару по Чернігову", – йдеться у коментарі до відео.

Читайте також: Російська ракета влучила по центру Чернігова. Зеленський показав відео наслідків

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війначернігівракетний удар
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 