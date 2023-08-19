Міністерство внутрішніх справ показало відео ліквідації наслідків російського ракетного удару по центру Чернігова.
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"Кадри ліквідації наслідків російського терористичного удару по Чернігову", – йдеться у коментарі до відео.
- 19 серпня близько 11:30 російські терористи вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою.
- Удар Росії по Чернігову був по виставці виробників дронів, повідомили у телемарафоні.
- Момент удару попав на відео.
- МВС повідомило про п'ятьох загиблих та 37 поранених станом на 13:00 19 серпня.
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