Ракетний удар Росії по Чернігову. МВС повідомляє про п'ятьох загиблих та 37 поранених – фото, відео

Внаслідок російського ракетного удару по центру Чернігова загинули п'ятеро людей, 37 отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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"Суботній святковий ранок. Люди йшли з церкви з корзинками посвячених яблук", – написав міністр.

Сьогодні православні християни відзначають Яблучний спас.

Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові, повідомив Клименко.

"Загинуло 5 людей. Травмовано 37 осіб, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога", – повідомив глава МВС.

19 серпня близько 11:30 російські терористи вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою.

Удар Росії по Чернігову був по виставці виробників дронів, повідомили у телемарафоні.

Момент удару потрапив на відео.

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