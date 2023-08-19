Ракетний удар Росії по Чернігову. МВС повідомляє про п'ятьох загиблих та 37 поранених – фото, відео
19.08.2023, 13:15
Чернігів (Фото: МВС)
Внаслідок російського ракетного удару по центру Чернігова загинули п'ятеро людей, 37 отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
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"Суботній святковий ранок. Люди йшли з церкви з корзинками посвячених яблук", – написав міністр.
Сьогодні православні християни відзначають Яблучний спас.
Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові, повідомив Клименко.
"Загинуло 5 людей. Травмовано 37 осіб, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога", – повідомив глава МВС.
- 19 серпня близько 11:30 російські терористи вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою.
- Удар Росії по Чернігову був по виставці виробників дронів, повідомили у телемарафоні.
- Момент удару потрапив на відео.
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