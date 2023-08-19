Ракетный удар России по Чернигову. МВД сообщает о пяти погибших и 37 раненых – фото, видео
19.08.2023, 13:15
Чернигов (Фото: МВД)
В результате российского ракетного удара по центру Чернигова погибли пять человек, 37 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
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"Субботнее праздничное утро. Люди шли из церкви с корзинками освященных яблок", – написал министр.
Сегодня православные христиане отмечают Яблочный спас.
По состоянию на 13:00 известно о 42 пострадавших в результате российского удара по Драмтеатру в Чернигове, сообщил Клименко.
"Погибли 5 человек. Травмированы 37 человек, среди которых 11 детей. Всем оказывается медицинская помощь", – сообщил глава МВД.
- 19 августа около 11:30 российские террористы ударили по центру Чернигова, вероятно, баллистической ракетой.
Удар России по Чернигову был по выставке производителей дронов, сообщили в телемарафоне.
- Момент удара попал на видео.
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