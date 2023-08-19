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Ракетный удар России по Чернигову. МВД сообщает о пяти погибших и 37 раненых – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2023, 13:15
Ракетный удар России по Чернигову. МВД сообщает о пяти погибших и 37 раненых – фото, видео - Фото
Чернигов (Фото: МВД)

В результате российского ракетного удара по центру Чернигова погибли пять человек, 37 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Субботнее праздничное утро. Люди шли из церкви с корзинками освященных яблок", – написал министр.

Сегодня православные христиане отмечают Яблочный спас.

По состоянию на 13:00 известно о 42 пострадавших в результате российского удара по Драмтеатру в Чернигове, сообщил Клименко.

"Погибли 5 человек. Травмированы 37 человек, среди которых 11 детей. Всем оказывается медицинская помощь", – сообщил глава МВД.

Ракетный удар России по Чернигову. МВД сообщает о пяти погибших и 37 раненых – фото, видео

Читайте также: Российская ракета попала в самый центр Чернигова. Зеленский показал видео последствий

Наталья Медведева
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Игорь Клименковойнаракетный ударчернигов
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