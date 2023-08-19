Министерство внутренних дел показало видео ликвидации последствий российского ракетного удара по центру Чернигова.
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"Кадры ликвидации последствий российского террористического удара по Чернигову", – говорится в комментарии к видео.
- 19 августа около 11:30 российские террористы ударили по центру Чернигова, вероятно, баллистической ракетой.
- Удар России по Чернигову был по выставке производителей дронов, сообщили в телемарафоне.
- Момент удара попал на видео.
- МВД сообщило о пятерых погибших и 37 раненых по состоянию на 13:00 19 августа.
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