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Организатор выставки дронов в Чернигове: Информация о месте не была в открытом доступе

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2023, 18:00
Организатор выставки дронов в Чернигове: Информация о месте не была в открытом доступе - Фото
Мария Берлинская (Скриншот по видео)

Сегодня, 19 августа, страна-террорист РФ нанесла удар по драмтеатру в центре Чернигова, где проходила выставка дронов. В результате атаки погибли по меньшей мере семь человек, более 100 пострадали. Куратор проекта "Люті пташки", программы Victory Drones и организатор выставки Мария Берлинская сообщила, что мероприятие остановили с началом воздушной тревоги, но часть людей ушла на улицу. Конкретное место мероприятия сообщили только зарегистрированным участникам за "считанные часы" до начала, написала она в Facebook.

"Как только объявили воздушную тревогу, мероприятие остановили и участникам было несколько раз объявлено о необходимости уйти в укрытие. К сожалению часть людей все равно пошли на улицу. Все, кто пошли в укрытие, целы. Я лично зашла в укрытие за минуту до удара", – отметила Берлинская.

По ее словам, мероприятие заранее официально согласовано с местными властями (военно-гражданской администрацией), место также предоставила она.

Берлинская подтвердила, что анонс о мероприятии был в открытом доступе, но конкретное место сообщили только зарегистрированным проверенным участникам за "считанные часы" до мероприятия.

Все данные участников были предоставлены соответствующим органам, отметила она.

"Сейчас работаем с СБУ предоставляем все необходимые данные для оперативного расследования. До этого по согласованию с местными властями мероприятия проводились в Киеве, Львове, Днепре, Харькове", – написала Берлинская.

Впоследствии она заявила, что мероприятие не было бизнес-выставкой, а проводилась "закрытая встреча" инженеров, военных и волонтеров на тему военных технологий для фронта.

Скриншот

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Артём Джерипа
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