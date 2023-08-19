Організатор виставки дронів у Чернігові: Інформації про місце не було у відкритому доступі

Сьогодні, 19 серпня, країна-терорист РФ завдала удару по драмтеатру у центрі Чернігова, де проходила виставка дронів. Унаслідок атаки загинуло щонайменше семеро людей, понад 100 постраждали. Кураторка проєкту "Люті пташки", програми Victory Drones та організаторка виставки Марія Берлінська повідомила, що захід зупинили з початком повітряної тривоги, але частина людей пішла на вулицю. Конкретне місце заходу повідомили лише зареєстрованим учасникам за "лічені години" до початку, написала вона у Facebook.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Як тільки оголосили повітряну тривогу захід зупинили й учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття. На жаль частина людей все одно пішли на вулицю. Всі, хто пішли в укриття, цілі. Я особисто зайшла в укриття за хвилину до удару," – зазначила Берлінська.

За її словами, захід заздалегідь офіційно узгодили з місцевою владою (військово-цивільною адміністрацією), місце також надала вона.

Берлінська підтвердила, що анонс про захід був у відкритому доступі, але конкретне місце повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за "лічені години" до заходу.

Всі дані учасників було надано відповідним органам, зазначила вона.

"Зараз працюємо з СБУ надаємо всі необхідні дані для оперативного розслідування.

До цього за погодженням з місцевою владою заходи проводились в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові", – написала Берлінська.

Згодом вона заявила, що захід не був бізнес-виставкою, а проводилась "закрита зустріч" інженерів, військових і волонтерів на тему військових технологій для фронту.





19 серпня близько 11:30 російські терористи вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою. Момент удару попав на відео.

Удар Росії по Чернігову був по виставці виробників дронів, повідомили у телемарафоні.

В.о. міського голови Чернігова повідомив, про 7 загиблих та 117 постраждалих станом на 15:26.

Дивиться також: МВС показало, як ліквідують наслідки ракетного удару по центру Чернігова – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.