Удар по драмтеатру Чернигова в 2023-м: два генерала РФ получили подозрения от СБУ

Последствия удара (Фото: Telegram-канал Игоря Клименко)

В Украине объявили о заочном подозрении еще двум российским генералам, приказавшим ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове в августе 2023 года, тогда погибли семь человек, еще десятки получили ранения. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

Спецслужба собрала доказательную базу на еще двух российских генералов, командовавших воздушным ударом по Чернигову 19 августа 2023 года. В тот день оккупанты нанесли ракетный удар по Черниговскому областному академическому музыкально-драматическому театру имени Тараса Шевченко.

В результате вражеской атаки погибли семь человек, среди которых шестилетний ребенок. Еще более 200 человек получили ранения разной степени тяжести.

По версии следствия, приказ на осуществление удара по гражданскому объекту отдал генерал-лейтенант Михаил Зусько – первый заместитель командующего – начальник штаба группировки войск "Запад" Вооруженных сил России.

До этого он получил соответствующее распоряжение от своего руководителя – российского генерал-полковника Евгения Никифорова, которому СБУ ранее сообщила о подозрении.

Впоследствии Зусько дал указание реализовать приказ начальнику управления ракетных войск вражеской группировки – генерал-майору Александру Драговаловскому.

Известно, что россияне применили крылатую ракету оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", которую запустили из Курской области.

Тогда кроме погибших и пострадавших были повреждены многоквартирные дома, админздания и частные автомобили граждан.

Зусько и Драговаловскому объявили о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Фото: СБУ