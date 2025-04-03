СБУ повідомила про підозру шістьом російським командувачам через захоплення ЗАЕС

Вручено підозру трьом російським генералам і ще трьом представникам командування окупаційних угруповань Росгвардії через захоплення ЗАЕС

ЗАЕС (Фото: Енергоатом)

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру трьом російським генералам та їхнім спільникам. Стверджується, що вони командували захопленням Запорізької атомної електростанції.

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Йдеться про трьох російських генералів і ще трьох представників командування окупаційних угруповань Росгвардії:

→ генерал-майора Дмитра Чистякова – командира 102 окремої бригади оперативного призначення у Республіці Дагестан РФ;

→ генерал-майора Олексія Домбровського – заступника начальника головного управління Росгвардії по Краснодарському краю РФ;

→ генерал-майора Юрія Лукачова – командира 22 окремої бригади оперативного призначення "Кобра" Північнокавказького округу Росгвардії (за даними СБУ, на момент вчинення злочину він був у званні полковника);

→ полковника Олексія Решетнєва – командира полку з охорони важливих державних об’єктів Приволзького округу Росгвардії;

→ полковника Сергія Довганя – начальника відділу організації охорони важливих державних об’єктів Сибірського округу Росгвардії;

→ підполковника Мурахдана Ахмедханова – командира посиленої тактичної групи 749 окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії в Республіці Дагестан РФ.

За даними слідства, на початку повномасштабної війни ці посадовці віддали наказ своїм підлеглим атакувати ЗАЕС за допомогою важкої техніки. Документально підтверджено, що під час захоплення атомної станції російські військові обстрілювали її з танків та іншої бронетехніки.

Через ці обстріли загинув один працівник станції та ще двоє людей, а четвертий отримав поранення.

На основі зібраних доказів СБУ заочно оголосила підозри російським воєнним злочинцям за порушення законів війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою.