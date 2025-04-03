СБУ сообщила о подозрении шестерым российским командующим из-за захвата ЗАЭС

Вручено подозрение трем российским генералам и еще трем представителям командования оккупационных группировок Росгвардии из-за захвата ЗАЭС

ЗАЭС (Фото: Энергоатом)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении трем российским генералам и их сообщникам. Утверждается, что они командовали захватом Запорожской атомной электростанции.

Речь идет о трех российских генералах и еще трех представителях командования оккупационных группировок Росгвардии. Это:

→ генерал-майор Дмитрий Чистяков – командир 102 отдельной бригады оперативного назначения в Республике Дагестан РФ;

→ генерал-майор Алексей Домбровский – заместитель начальника главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю РФ;

→ генерал-майор Юрий Лукачев – командир 22 отдельной бригады оперативного назначения "Кобра" Северокавказского округа Росгвардии (по данным СБУ, на момент совершения преступления он был в звании полковника);

→ полковник Алексей Решетнев – командир полка по охране важных государственных объектов Приволжского округа Росгвардии;

→ полковник Сергей Довгань – начальник отдела организации охраны важных государственных объектов Сибирского округа Росгвардии;

→ подполковник Мурахдан Ахмедханов – командир усиленной тактической группы 749 отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии в Республике Дагестан РФ.

По данным следствия, в начале полномасштабной войны эти чиновники приказали своим подчиненным атаковать ЗАЭС с помощью тяжелой техники. Документально подтверждено, что при захвате атомной станции российские военные обстреливали ее из танков и другой бронетехники.

Из-за этих обстрелов погиб один работник станции и еще два человека, а четвертый получил ранения.

На основе собранных доказательств СБУ заочно объявила подозрения российским военным преступникам за нарушение законов войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору.