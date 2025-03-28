МАГАТЭ проверит вероятный разлив топлива на ЗАЭС

ЗАЭС (Фото: SERGEI ILNITSKY/EPA)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запросило доступ к топливным бакам временно оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы проверить информацию о разливе топлива. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

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По его словам, после заявления Министерства иностранных дел Украины о повреждении дизельного резервуара агентство обратилось к РФ, которая контролирует станцию.

"Команде МАГАТЭ ответили, что сообщение фейковое и что утечек из топливных баков не обнаружено", – сказал Гросси.

Агентство запросило доступ к резервуарам, чтобы самостоятельно оценить ситуацию.

Как сообщили в МАГАТЭ, атомная станция неоднократно теряла доступ к внешней электроэнергии из-за военных действий. Это вынуждало ее временно использовать дизельные генераторы для получения электроэнергии, необходимой для охлаждения реакторов и выполнения других функций.

По данным агентства, ЗАЭС имеет 20 аварийных дизель-генераторов для шести реакторов.