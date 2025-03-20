В Минэнерго США подтвердили, что готовы взять на себя управление украинскими АЭС
Министр энергетики США Крис Райт считает, что США могут взять на себя управление украинскими атомными электростанциями для завершения российско-украинской войны. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.
"Если это полезно для достижения этой цели [мира], нет проблем, мы можем это сделать", – заявил Райт.
На вопрос ведущего телеканала, нужно ли в таком случае американцам присутствовать в Украине, министр ответил отрицательно.
"Я не думаю, что для этого нужно быть на месте, но я оставлю внешнюю политику президенту Трампу и министру Рубио", – сказал он.
Впервые о возможном участии Соединенных Штатов в управлении украинскими АЭС "для защиты" стало известно 19 марта после беседы президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским.
"Президент Трамп сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезны в управлении этими станциями благодаря своему опыту в электроэнергетике и коммунальном хозяйстве. Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", – сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Неизвестно, какие из украинских энергетических активов Трамп рассматривает для передачи под контроль США.
В ходе общения с журналистами 19 марта Зеленский сообщил, что в разговоре с Трампом речь шла только о Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российских войск.
- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире.
- 13 марта 2025 года Трамп заявил, что Штаты обсуждали с Украиной вопросы территорий, ЗАЭС и членства в НАТО.
- Зеленский также подтверждал, что вопрос территорий, в частности контроля над ЗАЭС, поднимался на переговорах делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.
- 18 марта Зеленский заявил, что ЗАЭС не может быть передана России.