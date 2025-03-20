В Минэнерго США подтвердили, что готовы взять на себя управление украинскими АЭС

Участие в украинской энергетике, по мнению американской стороны, способствует достижению мира

Запорожская АЭС (Фото: SERGEI ILNITSKY/ EPA-EFE)

Министр энергетики США Крис Райт считает, что США могут взять на себя управление украинскими атомными электростанциями для завершения российско-украинской войны. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.

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"Если это полезно для достижения этой цели [мира], нет проблем, мы можем это сделать", – заявил Райт.

На вопрос ведущего телеканала, нужно ли в таком случае американцам присутствовать в Украине, министр ответил отрицательно.

"Я не думаю, что для этого нужно быть на месте, но я оставлю внешнюю политику президенту Трампу и министру Рубио", – сказал он.

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Впервые о возможном участии Соединенных Штатов в управлении украинскими АЭС "для защиты" стало известно 19 марта после беседы президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским.

"Президент Трамп сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезны в управлении этими станциями благодаря своему опыту в электроэнергетике и коммунальном хозяйстве. Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", – сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Неизвестно, какие из украинских энергетических активов Трамп рассматривает для передачи под контроль США.

В ходе общения с журналистами 19 марта Зеленский сообщил, что в разговоре с Трампом речь шла только о Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российских войск.