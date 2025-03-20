У Міненерго США підтвердили, що готові взяти на себе управління українськими АЕС
Міністр енергетики США Кріс Райт вважає, що Сполучені Штати можуть взяти на себе управління українськими атомними електростанціями для завершення російсько-української війни. Про це він повідомив телеканалу Fox News.
"Якщо це корисно для досягнення цієї мети [миру], немає проблем, ми можемо це зробити", – заявив Райт.
На запитання ведучого телеканалу, чи потрібно в такому разі американцям бути присутніми в Україні, міністр відповів негативно.
"Я не думаю, що для цього потрібно бути на місці, але я залишу зовнішню політику президенту Трампу та міністру Рубіо", – сказав він.
Вперше про можливу участь Сполучених Штатів в управлінні українськими АЕС "для захисту" стало відомо 19 березня після розмови президента США Дональда Трампа з президентом Володимиром Зеленським.
"Президент Трамп сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в електроенергетиці та комунальному господарстві. Американська власність на ці станції була б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури", – сказала речниця Білого дому Керолайн Лівітт.
Невідомо, які з українських енергетичних активів Трамп розглядає для передання під контроль США.
Під час спілкування із журналістами 19 березня Зеленський повідомив, що у розмові із Трампом йшлося лише про Запорізьку АЕС, яка зараз знаходиться під контролем російських військ.
- 4 березня 2022 року окупанти захопили Енергодар та ЗАЕС поряд з містом. Це найбільша за розмірами АЕС у Європі та третя – у світі.
- 13 березня 2025 року Трамп заявив, що Штати обговорювали з Україною питання територій, ЗАЕС та членства в НАТО.
- Зеленський також підтверджував, що питання територій, зокрема контролю над ЗАЕС, порушувалося на переговорах делегацій України та США у Саудівській Аравії.
- 18 березня Зеленський заявив, що ЗАЕС не може бути передана Росії.