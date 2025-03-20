У Міненерго США підтвердили, що готові взяти на себе управління українськими АЕС

Участь в українській енергетиці, на думку американської сторони, посприяє досягненню миру

Запорізька АЕС (Фото: SERGEI ILNITSKY/ EPA-EFE)

Міністр енергетики США Кріс Райт вважає, що Сполучені Штати можуть взяти на себе управління українськими атомними електростанціями для завершення російсько-української війни. Про це він повідомив телеканалу Fox News.

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"Якщо це корисно для досягнення цієї мети [миру], немає проблем, ми можемо це зробити", – заявив Райт.

На запитання ведучого телеканалу, чи потрібно в такому разі американцям бути присутніми в Україні, міністр відповів негативно.

"Я не думаю, що для цього потрібно бути на місці, але я залишу зовнішню політику президенту Трампу та міністру Рубіо", – сказав він.

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Вперше про можливу участь Сполучених Штатів в управлінні українськими АЕС "для захисту" стало відомо 19 березня після розмови президента США Дональда Трампа з президентом Володимиром Зеленським.

"Президент Трамп сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в електроенергетиці та комунальному господарстві. Американська власність на ці станції була б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури", – сказала речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Невідомо, які з українських енергетичних активів Трамп розглядає для передання під контроль США.

Під час спілкування із журналістами 19 березня Зеленський повідомив, що у розмові із Трампом йшлося лише про Запорізьку АЕС, яка зараз знаходиться під контролем російських військ.