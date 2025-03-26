"Топлива хватило бы почти на месяц". МИД заявил, что на ЗАЭС поврежден дизельный резервуар

Спикер Министерства иностранных дел заявил, что ЗАЭС должна вернуться под контроль Украины

ЗАЭС (Фото: Facebook)

Министерство иностранных дел получило информацию о повреждении дизельного резервуара на временно оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил спикер ведомства Георгий Тихий.

"Разлитого топлива хватило бы для питания аварийных генераторов станции на 25 дней. Россияне не только украли станцию, но и не способны обеспечить ее элементарную безопасность", – говорится в сообщении.

Представитель МИД подчеркнул, что этот случай стал следствием безответственной замены Россией опытных украинских специалистов на временных российских оперативников, не имеющих необходимой квалификации.

Он снова подчеркнул, что ЗАЭС должна вернуться под контроль Украины, ведь только так можно избежать подобных инцидентов в будущем.