Зеленский: ЗАЭС не будет работать без Украины. В России заявили, что это их ядерный объект

Запорожская атомная станция (Фото: Facebook ЗАЭС)

Запорожская атомная электростанция, которая сейчас оккупирована Россией, является украинской и не будет работать без Украины. Об этом во время брифинга заявил президент Владимир Зеленский. В то же время в России уже назвали ее "российским ядерным объектом".

Он отметил, что россияне рассчитывали, что ЗАЭС будет давать электричество россиянам.

"Это наша станция. Она не будет работать без нас и не будет работать на них", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что обсуждал ЗАЭС в телефонном разговоре с Дональдом Трампом только один раз. Он не исключил, что США также могли обсуждать этот вопрос с россиянами.

"Об атомной станции мы говорили с президентом Трампом. Я ему сказал, что просто про станцию – это не сработает. Там есть город, люди живут, их семьи. Я говорил, что дамбу они взорвали, доступ к воде, много вопросов", – сказал президент.

По его словам, Трамп отметил, что ЗАЭС подлежит ремонту. Зеленский сказал, что знает об этом, – МАГАТЭ и украинские специалисты это также подтвердили.

По оценкам Украины, на ремонт понадобится от двух до двух с половиной лет и "много денег". Трамп спрашивал, может ли работать над этим вместе с Украиной, на что Зеленский ответил, что если США будут вкладываться в модернизацию и помогут вернуть ЗАЭС Украине, то "это нормальный разговор".

Между тем, в Министерстве иностранных дел России заявили, что ЗАЭС – "российский ядерный объект", и напомнили о псевдореферендумах 2022 года, во время которых оккупированные территории якобы вошли в состав РФ.

"Возвращение станции в российскую атомную отрасль – давно состоявшийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или любой другой стране невозможны... Недопустима и совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством. Таких прецедентов в мировой практике нет", – сказано в заявлении российского МИД.