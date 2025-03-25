Зеленський: ЗАЕС не працюватиме без України. В Росії ж заявили, що це їхній ядерний об'єкт

Запорізька атомна станція (Фото: Fаcebook ЗАЕС)

Запорізька атомна електростанція, яка наразі окупована Росією, є українською і не буде працювати без України. Про це під час брифінгу заявив президент Володимир Зеленський. Водночас у Росії вже назвали її "російським ядерним об'єктом".

Він зазначив, що росіяни розраховували, що ЗАЕС буде давати електрику росіянам.

"Це наша станція. Вона не буде працювати без нас і не буде працювати на них", – підкреслив український лідер.

Зеленський зазначив, що обговорював ЗАЕС у телефонній розмові з Дональдом Трампом лише один раз. Він не виключив, що США також могли обговорювати це питання з росіянами.

"Про атомну станцію ми говорили з президентом Трампом. Я йому сказав, що просто про станцію – це не спрацює. Там є місто, люди живуть, їхні сім'ї. Я говорив, що дамбу вони підірвали, доступ до води, багато питань", – сказав президент.

За його словами, Трамп наголосив на тому, що ЗАЕС підлягає ремонту. Зеленський зазначив, що знає про це, – МАГАТЕ й українські спеціалісти це також підтвердили.

За оцінками України, на ремонт знадобиться від двох до двох з половиною років і "багато грошей". Трамп запитував, чи може працювати над цим разом з Україною, на що Зеленський відповів, що якщо США будуть вкладатися в модернізацію та допоможуть повернути ЗАЕС Україні, то "це нормальна розмова".

Тим часом у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ЗАЕС – "російський ядерний об'єкт", і нагадали про псевдореферендуми 2022 року, під час яких окуповані території нібито увійшли до складу РФ.

"Повернення станції в російську атомну галузь – факт, що давно відбувся, який міжнародній спільноті залишається лише визнати. Передання самої ЗАЕС чи контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливе... Неприпустима й спільна експлуатація ЗАЕС з якоюсь державою. Таких прецедентів у світовій практиці немає", – йдеться у заяві російського МЗС.