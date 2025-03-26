"Палива вистачило б майже на місяць". МЗС заявило, що на ЗАЕС пошкоджено дизельний резервуар
Міністерство закордонних справ отримало інформацію про пошкодження дизельного резервуара на тимчасово окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив речник відомства Георгій Тихий.
"Розлитого палива вистачило б для живлення аварійних генераторів станції на 25 днів. Росіяни не лише вкрали станцію, але й не здатні забезпечити її елементарну безпеку", – йдеться у повідомленні.
Речник МЗС підкреслив, що цей випадок став наслідком безвідповідальної заміни Росією досвідчених українських спеціалістів на тимчасових російських оперативників, які не мають необхідної кваліфікації.
Він знову наголосив, що ЗАЕС повинна повернутися під контроль України, адже тільки так можна уникнути подібних інцидентів у майбутньому.
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