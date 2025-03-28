МАГАТЕ перевірить ймовірний розлив палива на ЗАЕС

ЗАЕС (Фото: SERGEI ILNITSKY/EPA)

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) запросило доступ до паливних баків тимчасово окупованої Росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), щоб перевірити інформацію про розлив палива. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

За його словами, після заяви Міністерства закордонних справ України про пошкодження дизельного резервуара, агентство звернулося до РФ, яка контролює станцію.

"Команді МАГАТЕ відповіли, що повідомлення фейкове і що витоків із паливних баків не виявлено", – сказав Гроссі.

Агентство запросило доступ до резервуарів, щоб самостійно оцінити ситуацію.

Як повідомили в МАГАТЕ, атомна станція неодноразово втрачала доступ до зовнішньої електроенергії через військові дії. Це змушувало її тимчасово використовувати дизельні генератори для отримання електроенергії, необхідної для охолодження реакторів та для виконання інших функцій.

Наразі, за даними агентства, ЗАЕС має 20 аварійних дизель-генераторів для шести реакторів.