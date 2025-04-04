СБУ объявила подозрения военным РФ, командовавшим обстрелами объектов ЮНЕСКО в Одессе
Одесский художественный музей после российской атаки 5 ноября 2023 года (Фото: Telegram Олега Кипера)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении двум российским адмиралам и их подчиненным, командовавшим обстрелами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в центре Одессы 5 ноября 2023 года.

Спецслужба собрала доказательную базу и выводы экспертиз по поводу этих оккупантов. Во время атаки были повреждены исторические здания, в частности Дворец Потоцкого (Одесский художественный музей) и Дом Боффо.

По данным правоохранителей, приказ на совершение обстрела отдал российский адмирал Виктор Соколов, на тот момент командующий Черноморским флотом РФ.

После этого его заместитель, вице-адмирал Аркадий Романов, спланировал удар и отдал соответствующее распоряжение своему подчиненному – подполковнику Алексею Щербакову, командующему 15 отдельной береговой ракетной бригадой ЧФ России.

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Во время этой атаки оккупанты использовали противокорабельную ракету среднего радиуса действия типа 3М55 "Оникс", добавляет СБУ.

Правоохранители сообщили Соколову, Романову и Щербакову о подозрениях по статье о военных преступлениях. Максимально им грозит пожизненное заключение.

"Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех военных преступников РФ. Каждый из них будет найден и наказан", – заключают в спецслужбе.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
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