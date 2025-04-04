СБУ объявила подозрения военным РФ, командовавшим обстрелами объектов ЮНЕСКО в Одессе
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении двум российским адмиралам и их подчиненным, командовавшим обстрелами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в центре Одессы 5 ноября 2023 года.
Спецслужба собрала доказательную базу и выводы экспертиз по поводу этих оккупантов. Во время атаки были повреждены исторические здания, в частности Дворец Потоцкого (Одесский художественный музей) и Дом Боффо.
По данным правоохранителей, приказ на совершение обстрела отдал российский адмирал Виктор Соколов, на тот момент командующий Черноморским флотом РФ.
После этого его заместитель, вице-адмирал Аркадий Романов, спланировал удар и отдал соответствующее распоряжение своему подчиненному – подполковнику Алексею Щербакову, командующему 15 отдельной береговой ракетной бригадой ЧФ России.
Во время этой атаки оккупанты использовали противокорабельную ракету среднего радиуса действия типа 3М55 "Оникс", добавляет СБУ.
Правоохранители сообщили Соколову, Романову и Щербакову о подозрениях по статье о военных преступлениях. Максимально им грозит пожизненное заключение.
"Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех военных преступников РФ. Каждый из них будет найден и наказан", – заключают в спецслужбе.
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