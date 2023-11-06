UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Одесса. Появились фото разрушений в национальном художественном музее после удара РФ

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 11:16
Одесса. Появились фото разрушений в национальном художественном музее после удара РФ - Фото
Последствия удара по Одессе (Фото: Одесская ОВА)

Появились снимки разрушений в Одесском национальном художественном музее после ракетного удара российских оккупантов. Соответствующие фото опубликовал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, коллекция музея не пострадала, так как ранее была эвакуирована. 

Еще часть экспонатов находится в хранилище.

Полотна и картины нынешних выставок не пострадали. 

В музее работает комиссия по обследованию объектов культурного наследия. 

  • Вечером 5 ноября в оккупированном Седово на восток от Мариуполя взорвался склад боеприпасов ВС РФ. Есть сообщения, что под удар якобы попали вертолеты и другая техника оккупантов, но подтвердить эту информацию пока невозможно.

Смотрите также: Одесса. РФ ударила "Ониксом" и "Искандером", есть прилеты дронов Shahed-136 — фото с места

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Одесский художественный музейвойнаОдессаракетный ударобстрелыОлег Кипер

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 