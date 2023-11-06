Одесса. Появились фото разрушений в национальном художественном музее после удара РФ
06.11.2023, 11:16
Последствия удара по Одессе (Фото: Одесская ОВА)
Появились снимки разрушений в Одесском национальном художественном музее после ракетного удара российских оккупантов. Соответствующие фото опубликовал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
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По его словам, коллекция музея не пострадала, так как ранее была эвакуирована.
Еще часть экспонатов находится в хранилище.
Полотна и картины нынешних выставок не пострадали.
В музее работает комиссия по обследованию объектов культурного наследия.
- Ранее стало известно, что россияне запустили по Украине четыре ракеты и 22 дрона-камикадзе Shahed-136.
- Также 3 ноября появилось видео залпового пуска ракет ATACMS.
- Вечером 5 ноября в оккупированном Седово на восток от Мариуполя взорвался склад боеприпасов ВС РФ. Есть сообщения, что под удар якобы попали вертолеты и другая техника оккупантов, но подтвердить эту информацию пока невозможно.
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