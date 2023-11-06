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Одеса. З'явилися фото руйнувань у національному художньому музеї після удару росіян

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06.11.2023, 11:16
Одеса. З'явилися фото руйнувань у національному художньому музеї після удару росіян - Фото
Наслідки удару по Одесі (Фото: Одеська ОВА)

З'явилися знімки руйнувань в Одеському національному мистецькому музеї після ракетного удару російських окупантів. Відповідні фото опублікував голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, колекція музею не постраждала, оскільки раніше була евакуйована.

Ще частина експонатів знаходиться у сховищі.

Полотна та картини нинішніх виставок не постраждали.

У музеї працює комісія з обстеження об'єктів культурної спадщини.

  • Раніше стало відомо, що росіяни запустили по Україні чотири ракети та 22 дрони-камікадзе Shahed-136.
  • Також 3 листопада з'явилося відео залпового пуску ракет ATACMS.
  • Увечері 5 листопада в окупованому Сєдовому на схід від Маріуполя вибухнув склад боєприпасів ЗС РФ. Є повідомлення, що під удар нібито потрапили гелікоптери й інша техніка окупантів, але підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

Дивіться також Одеса. РФ вдарила "Оніксом" та "Іскандером", є прильоти дронів Shahed-136 – фото з місця

Дмитро Гриниченко
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