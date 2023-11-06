Одеса. З'явилися фото руйнувань у національному художньому музеї після удару росіян
06.11.2023, 11:16
Наслідки удару по Одесі (Фото: Одеська ОВА)
З'явилися знімки руйнувань в Одеському національному мистецькому музеї після ракетного удару російських окупантів. Відповідні фото опублікував голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
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За його словами, колекція музею не постраждала, оскільки раніше була евакуйована.
Ще частина експонатів знаходиться у сховищі.
Полотна та картини нинішніх виставок не постраждали.
У музеї працює комісія з обстеження об'єктів культурної спадщини.
- Раніше стало відомо, що росіяни запустили по Україні чотири ракети та 22 дрони-камікадзе Shahed-136.
- Також 3 листопада з'явилося відео залпового пуску ракет ATACMS.
- Увечері 5 листопада в окупованому Сєдовому на схід від Маріуполя вибухнув склад боєприпасів ЗС РФ. Є повідомлення, що під удар нібито потрапили гелікоптери й інша техніка окупантів, але підтвердити цю інформацію поки що неможливо.
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