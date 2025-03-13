СБУ: Затримано агентку ФСБ, яка готувала подвійний теракт у Миколаєві

Підозрювана – 33-річна мешканка Дніпропетровської області, їй загрожує до 10 років позбавлення волі

Підозрювана (Фото: Офіс генпрокурора)

Українські правоохоронці зірвали нову спробу російської Федеральної служби безпеки вчинити теракт у Миколаєві, затримано 33-річну жінку, яка, за версією слідства, заклала вибухівку. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

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За даними СБУ, жінка готувала подвійний вибух в одному з житлових масивів міста. За інструкцією окупантів, вона мала встановити саморобний вибуховий пристрій під капотом запаркованого у дворі авто, щоб потім його дистанційно підірвати.

Після прибуття на місце події правоохоронців, швидкої допомоги та рятувальників росіяни планували активувати другу вибухівку, замасковану поруч.

Йдеться про ще один вибуховий пристрій, який жінка замаскувала на дереві в декількох метрах від замінованого авто і додатково спорядила металевими гайками для підсилення дії.

У прокуратурі уточнили, що жінка також встановила мобільний термінал із підключеним до нього павербанком у схованці, замаскувавши їх у пакет із соком. Це мало забезпечити представнику спецслужб РФ, так званому оператору, можливість віддаленого спостереження за місцем розташування вибухових пристроїв і приведення їх у дію.

СБУ спрацювала на випередження і запобігла теракту. Правоохоронці викрили жінку, поетапно задокументували її злочини й затримали на гарячому, коли вона намагалася закласти вибухівку під авто у комендантську годину.

Затримана – 33-річна мешканка Дніпропетровської області, яку у лютому цього року ФСБ завербувала через Telegram-канал з пошуку "легких грошей".

Жінці повідомлено про підозру за статтею про закінчений замах на вчинення терористичного акту. Вона перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ