СБУ: Задержана агентка ФСБ, которая готовила двойной теракт в Николаеве

Подозреваемая – 33-летняя жительница Днепропетровской области, ей грозит до 10 лет лишения свободы

Подозреваемая (Фото: Офис генпрокурора)

Украинские правоохранители сорвали новую попытку российской Федеральной службы безопасности совершить теракт в Николаеве, задержана 33-летняя женщина, которая по версии следствия, заложила взрывчатку. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

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По данным СБУ, женщина готовила двойной взрыв в одном из жилых массивов города. По инструкции оккупантов, она должна была установить самодельное взрывное устройство под капотом запаркованного во дворе авто, чтобы потом его дистанционно подорвать.

По прибытии на место происшествия правоохранителей, "скорой" и спасателей россияне планировали активировать вторую взрывчатку, замаскированную рядом.

Речь идет о еще одном взрывном устройстве, которое женщина замаскировала на дереве в нескольких метрах от заминированного авто и дополнительно снарядила металлическими гайками для усиления действия.

В прокуратуре уточнили, что женщина также установила мобильный терминал с подключенным к нему павербанком в тайнике, замаскировав их в пакет с соком. Это должно было обеспечить представителю спецслужб РФ, так называемому "оператору", возможность удаленного наблюдения за местоположением взрывных устройств и приведение их в действие.

СБУ сработала на опережение и предотвратила теракт. Правоохранители разоблачили женщину, поэтапно задокументировали ее преступления и задержали "на горячем", когда она пыталась заложить взрывчатку под авто в комендантский час.

Задержанная – 33-летняя жительница Днепропетровской области, которую в феврале этого года ФСБ завербовала через Telegram-канал по поиску "легких денег".

Женщине сообщено о подозрении по статье об оконченном покушении на совершение террористического акта. Она находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ