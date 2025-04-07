Житель Николаева шпионил за кораблями ВСУ и пограничников для РФ – получил 12 лет тюрьмы

Фигурант следил за судами Сил обороны у городского морпорта

Фото: СБУ

Житель Николаева, который для россиян шпионил за кораблями Сил обороны у морского порта в городе, получил 12 лет заключения. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Киберспециалисты спецслужбы задержали мужчину по месту жительства в Николаеве в начале 2024 года, когда тот вернулся из разведывательной вылазки.

По данным правоохранителей, информатор оккупантов шпионил за пунктами портового базирования и направлениями рейдов боевых судов ВСУ и Государственной пограничной службы.

Кроме того, захватчики надеялись получить от фигуранта геолокации запасных командных пунктов сухопутных подразделений украинских войск, выполняющих задачи на передовой, отмечает СБУ.

Расследование установило, что на россиян работал местный безработный, попавший в поле зрения оккупантов из-за своих антиукраинских комментариев в Telegram-каналах.

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"После вербовки мужчина начал обходить прибрежную территорию портового города, где фиксировал локации украинских защитников и отмечал соответствующие координаты на Google-картах", – описывает спецслужба.

Она отмечает, что во время обыска в доме фигуранта изъяли мобильный телефон, с которого тот контактировал со своим куратором – сотрудником спецслужбы РФ.

По материалам СБУ суд назначил мужчине максимально возможный срок наказания согласно статьям, которые ему инкриминировали.

Речь идет о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения, а также об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.

11 марта правоохранители заявили о задержании 19-летней студентки, которая по заказу россиян должна была устроить теракт вблизи областного управления полиции.

13 марта в Николаеве была задержана 33-летняя женщина, которая, по версии следствия, заложила взрывчатку для теракта.