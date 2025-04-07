Россия завербовала через Telegram украинских школьников для поджогов: младшему 12 лет

СБУ задержала в Черкасской области и Чернигове семерых подростков, которые по заказу РФ жгли релейные шкафы Укрзализныци

Вагон поезда (Фото: Укрзализныця)

Служба безопасности Украины задержала семерых подростков, завербованных российскими спецслужбами через Telegram. Утверждается, что ради "легких денег" они уничтожали релейные шкафы Укрзализныци, при этом младшему исполнителю только исполнилось 12 лет.

По данным следствия, в городе Смела Черкасской области СБУ разоблачила шестерых подростков, обучавшихся в одной школе. Сначала спецслужбы РФ приказали им нарисовать провокационные граффити на стенах, чтобы доказать свою "готовность". Затем школьники подожгли несколько релейных шкафов, используя легковоспламеняющиеся смеси. Проделанную работу фиксировали на видео.

После этого подростки получили новые инструкции – изготовить самодельную взрывчатку для теракта. Но реализовать замысел не успели: СБУ сработала на опережение. Сейчас решается, как квалифицировать их действия и какую ответственность они будут нести.

В Чернигове задержан еще один фигурант — 16-летний лицеист. Он должен поджечь релейные шкафы светофоров, обеспечивающих движение военных и грузовых поездов. Молодого человека задержали сразу после поджога первого объекта.

Ему уже объявили подозрение в диверсии, совершенной в условиях военного положения. Если вина будет доказана судом, он может сесть на пожизненное с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ