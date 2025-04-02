55% – безработных и 22% – несовершеннолетних. В СБУ рассказали, кого в Украине вербует РФ

22% из разоблаченных злоумышленников, завербованных РФ, – это несовершеннолетние, 55% – это безработные, заявил представитель СБУ

Артем Дехтяренко (Фото: Facebook)

Российские спецслужбы вербуют для выполнения террористических или диверсионных задач в Украине несовершеннолетних, зависимых или уже имевших судимости. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

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"Россияне вербуют для своих задач преимущественно несовершеннолетних, безработных и людей с разными видами зависимости. Ну, например, наркотической, алкогольной или игровой", – сказал он.

Согласно статистике СБУ, 22% из разоблаченных злоумышленников – это несовершеннолетние, 55% – это безработные, а 7% исполнителей ранее имели судимость за различные преступления.

"Эти люди легче поддаются психологическим манипуляциям, потому что молодежь не способна в полной мере оценивать последствия своих действий, а зависимым деньги нужны любой ценой", – подытожил представитель СБУ.