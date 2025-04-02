55% – безробітних та 22% – неповнолітніх. У СБУ розповіли, кого РФ вербує для терактів в Україні
Російські спецслужби вербують для виконання терористичних чи диверсійних завдань в Україні неповнолітніх, залежних або тих, хто вже мав судимості. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.
"Росіяни вербують для своїх завдань переважно неповнолітніх, безробітних і людей із різними видами залежності. Ну, наприклад, наркотичною, алкогольною або ігровою", – сказав він.
Згідно зі статистикою СБУ, 22% із викритих зловмисників – це саме неповнолітні, 55% – це безробітні, а 7% виконавців раніше мали судимість за різні злочини.
"Ці люди легше піддаються на психологічні маніпуляції, тому що молодь не здатна повною мірою оцінювати наслідки своїх дій, а залежним гроші потрібні за будь-яку ціну", – підсумував речник СБУ.
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- 2 квітня СБУ затримала "агентів" Росії", які готували вибух у відділку поліції у Львові.