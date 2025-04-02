55% – безробітних та 22% – неповнолітніх. У СБУ розповіли, кого РФ вербує для терактів в Україні

22% із викритих зловмисників, завербованих РФ, – це саме неповнолітні, 55% – це безробітні, заявив речник СБУ

Артем Дехтяренко (Фото: Facebook)

Російські спецслужби вербують для виконання терористичних чи диверсійних завдань в Україні неповнолітніх, залежних або тих, хто вже мав судимості. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

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"Росіяни вербують для своїх завдань переважно неповнолітніх, безробітних і людей із різними видами залежності. Ну, наприклад, наркотичною, алкогольною або ігровою", – сказав він.

Згідно зі статистикою СБУ, 22% із викритих зловмисників – це саме неповнолітні, 55% – це безробітні, а 7% виконавців раніше мали судимість за різні злочини.

"Ці люди легше піддаються на психологічні маніпуляції, тому що молодь не здатна повною мірою оцінювати наслідки своїх дій, а залежним гроші потрібні за будь-яку ціну", – підсумував речник СБУ.