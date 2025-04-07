Росія завербувала через Telegram українських школярів для підпалів: наймолодшому 12 років

СБУ затримала у Черкаській області та Чернігові сімох підлітків, які на замовлення РФ палили релейні шафи Укрзалізниці

Вагон потяга (Фото: Укрзалізниця)

Служба безпеки України затримала сімох підлітків, завербованих російськими спецслужбами через Telegram. Стверджується, що заради "легких грошей" вони нищили релейні шафи Укрзалізниці, при цьому наймолодшому виконувачу тільки виповнилося 12 років.

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За даними слідства, у місті Сміла Черкаської області СБУ викрила шістьох підлітків, які навчалися в одній школі. Спочатку спецслужби РФ наказали їм намалювали провокаційні графіті на стінах, щоб довести свою "готовність". Потім школярі підпалили кілька релейних шаф, використовуючи легкозаймисті суміші. Виконану роботу фіксували на відео.

Після цього підлітки отримали нові інструкції — виготовити саморобну вибухівку для теракту. Але реалізувати задум не встигли: СБУ спрацювала на випередження. Зараз вирішується, як саме кваліфікувати їхні дії та яку відповідальність вони нестимуть.

У Чернігові затримали ще одного фігуранта — 16-річного ліцеїста. Він мав підпалити релейні шафи світлофорів, які забезпечують рух військових і вантажних потягів. Хлопця затримали одразу після підпалу першого об’єкта.

Йому вже оголосили підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану. Якщо провину буде доведено судом, він може сісти на довічне з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ