СБУ затримала підозрюваних у підготовці терактів проти депутатів на Хмельниччині

Підозрювані у підготовці терактів (Фото: СБУ)

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох підозрюваних у підготовці терактів проти вісьмох депутатів Кам’янець-Подільської міськради на Хмельниччині. Про це повідомляє СБУ.

Слідство встановило, що чоловік та жінка на замовлення російських спецслужб мали закласти саморобні вибухові пристрої під автівки потенційних жертв та підірвати їх.

"У такий спосіб рашисти планували дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та поширити панічні настрої серед місцевих жителів, – зазначили у СБУ.

Співробітники СБУ затримали підозрюваних 24-річну місцеву наркозалежну та її 57-річного співмешканця на етапі виготовлення вибухівок в орендованій квартирі у центрі Кам’янець-Подільського.

Під час обшуків у затриманих вилучено складники для саморобних вибухових пристроїв та мобільні телефони з доказами роботи на російські спецслужби.

За даними слідства, жінка була завербована Федеральною службою безпеки Росії під час пошуку швидких заробітків у телеграм-каналах.

ЇЇ першим завданням було підпалити три адмінбудівлі сільрад на території регіону. Співмешканець допомагав жінці у виконанні цього завдання – відвозив її на автівці на потрібні об'єкти.

Наступним завданням стало створення саморобного вибухового пристрою. За даними слідства, підозрювані отримали від кураторів інструкції з виготовлення вибухівки, гроші на закупівлю компонентів та оренду конспіративної квартири.

Надалі агенти мали встановити вибухівку на автівки місцевих депутатів.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам справи про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.