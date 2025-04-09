Экс-военный, корректировавший российские удары по своим сослуживцам, получил 15 лет тюрьмы

Осужденный (Фото: СБУ)

Бывший военнослужащий Вооруженных Сил Украины, работавший на российских захватчиков, получил 15 лет тюрьмы. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

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Мужчину признали виновным в государственной измене. Он получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. Осужденный работал на российскую военную разведку и действовал в Житомирской области.

По данным СБУ, предателем оказался мобилизованный в ряды ВСУ. Доказано, что он корректировал воздушные атаки россиян по локациям воинской части, где проходил боевую подготовку перед отправкой на фронт.

Контрразведка задержала "крота" летом 2024 года, когда он готовил новый агентурный "отчет" российскому куратору.

Осужденный – житель Донецкой области, которого после мобилизации дистанционно завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ. В поле зрения оккупантов он попал, когда оставлял антиукраинские комментарии в Telegram-каналах.

В прокуратуре уточнили, что мужчина получал от кураторов соответствующие задачи по передаче координат местоположения личного состава, военной техники, оружия и боеприпасов, а также другой информации, связанной с деятельностью Сил обороны.

12 февраля 2025 года СБУ сообщила, что разоблачила высокопоставленного российского агента в своих рядах, в задержании участвовал начальник спецслужбы Василий Малюк.

25 марта СБУ сообщала о задержании мобилизованного военнослужащего ВСУ, корректировавшего российский огонь по подразделениям Сил обороны на Курском направлении.