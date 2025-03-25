СБУ сообщила о разоблачении "крота", который помогал россиянам наступать в Курской области

Находясь на фронте, он готовил координаты для ракетно-бомбовых ударов агрессора по локациям Сил обороны, заявили в СБУ

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

В Сумской области правоохранители задержали мобилизованного военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который, по версии следствия, корректировал российский огонь по подразделениям Сил безопасности и обороны на Курском направлении. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

Мужчину задержала военная контрразведка СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По версии следствия, мужчина был завербован оккупантами через Telegram-канал, где публиковал комментарии в поддержку россиян. После вербовки он получил задание – "интегрироваться" в украинскую армию, чтобы собирать разведданные для РФ.

Для этого мужчина сначала мобилизовался в воинскую часть в одной из тыловых областей Украины, а затем перевелся в боевую бригаду ВСУ, выполняющую задачи в Курской области.

Находясь на фронте, он готовил координаты ракетно-бомбовых ударов агрессора по локациям украинских войск. Среди основных целей врага были системы радиоэлектронной борьбы, защищающие передовые позиции украинских военных от дроновых атак оккупантов.

Также россияне надеялись получить координаты украинских самоходно-артиллерийских установок, держащих под огневым контролем штурмовые группы россиян.

Собранную информацию мужчина передавал своему куратору через мессенджер в виде фото украинского вооружения, его расположения на гугл-картах, а также с текстовыми комментариями-объяснениями.

СБУ разоблачила его еще в начале сотрудничества с оккупантами. За этот период были проведены комплексные мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны и задокументирован каждый шаг подозреваемого.

Правоохранители задержали мужчину, когда он готовил агентурный отчет для российской спецслужбы. У задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он контактировал с оккупантами.

Мужчине инкриминируют государственную измену. Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

12 февраля 2025 года СБУ сообщила, что разоблачила высокопоставленного российского агента в своих рядах, в задержании участвовал начальник спецслужбы Василий Малюк.

13 февраля суд арестовал полковника СБУ Дмитрия Козюру, которого задерживал Малюк.