СБУ повідомила про викриття "крота", який допомагав росіянам наступати в Курській області

Перебуваючи на фронті, він готував координати для ракетно-бомбових ударів агресора по локаціях Сил оборони, заявили в СБУ

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

У Сумській області правоохоронці затримали мобілізованого військовослужбовця Збройних Сил України, який, за версією слідства, коригував російський вогонь по підрозділах Сил безпеки та оборони на Курському напрямку. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Чоловіка затримала військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За версією слідства, чоловік був завербований окупантами через Telegram-канал, де публікував коментарі на підтримку росіян. Після вербування він отримав завдання – "інтегруватися" до українського війська, щоб збирати розвіддані для РФ.

Для цього чоловік спочатку мобілізувався до військової частини в одній із тилових областей України, а згодом перевівся до бойової бригади ЗСУ, яка виконує завдання в Курській області.

Перебуваючи на фронті, він готував координати для ракетно-бомбових ударів агресора по локаціях українських військ. Серед основних цілей ворога були системи радіоелектронної боротьби, які захищають передові позиції українських військових від дронових атак окупантів.

Також росіяни сподівалися отримати координати українських самохідно-артилерійських установок, котрі тримають під вогневим контролем штурмові групи росіян.

Зібрану інформацію чоловік передавав своєму куратору через месенджер у вигляді фото українського озброєння, його розташування на гугл-картах, а також із текстовими коментарями-поясненнями.

СБУ викрила його ще на початку співпраці з окупантами. За цей період були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та задокументовано кожен крок підозрюваного.

Правоохоронці затримали чоловіка, коли він готував агентурний звіт до російської спецслужби. У затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, в якому він контактував з окупантами.

Чоловіку інкримінують державну зраду. Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

12 лютого 2025 року СБУ повідомила, що викрила високопоставленого російського агента у своїх лавах, у затриманні брав участь начальник спецслужби Василь Малюк.

13 лютого суд заарештував полковника СБУ Дмитра Козюру, якого затримував Малюк.