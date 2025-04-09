Ексвійськовий, який коригував російські удари по своїх побратимах, отримав 15 років тюрми

Засуджений (Фото: СБУ)

Колишній військовослужбовець Збройних Сил України, який працював на російських загарбників, отримав 15 років тюрми. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

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Чоловіка визнали винним у державній зраді. Він отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Засуджений працював на російську воєнну розвідку й діяв у Житомирській області.

За даними СБУ, зрадником виявився мобілізований до лав ЗСУ. Доведено, що він коригував повітряні атаки росіян по локаціях військової частини, де проходив бойову підготовку перед відправленням на фронт.

Контррозвідка затримала "крота" влітку 2024 року, коли він готував новий агентурний "звіт" російському куратору.

Засуджений – мешканець Донецької області, якого після мобілізації дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ. У поле зору окупантів він потрапив, коли залишав антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах.

У прокуратурі уточнили, що чоловік отримував від кураторів відповідні завдання щодо передавання координат місця розташування особового складу, військової техніки, зброї та боєприпасів, а також іншої інформації, пов’язаної з діяльністю Сил оборони.

12 лютого 2025 року СБУ повідомила, що викрила високопоставленого російського агента у своїх лавах, у затриманні брав участь начальник спецслужби Василь Малюк.

25 березня СБУ повідомляла про затримання мобілізованого військовослужбовця ЗСУ, який коригував російський вогонь по підрозділах Сил оборони на Курському напрямку.