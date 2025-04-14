СБУ: Інструктор Яворівського полігону виявився подвійним агентом Росії, його затримано

Затриманий (Фото: СБУ)

У Львівській області затримано "подвійного агента" Росії, який мав ліквідувати командирів Збройних Сил України на Яворівському полігоні. Про це повідомили в Службі безпеки України.

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За даними правоохоронців, чоловік одночасно працював на ФСБ і російську воєнну розвідку (більш відому як ГРУ). Зазначається, що "ворожим агентом" виявився інструктор Яворівського полігону.

Як з'ясувала СБУ, завдання затриманого полягало в підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом із підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони. Задокументовано, що чоловік отримав від куратора "карт-бланш" на вибір способу ліквідації українських військових.

Зазначається, що за одним зі сценаріїв чоловік мав виготовити вибухівку та закласти її в штабі або в навчальному корпусі. Також затриманий пропрацьовував варіант "утемну" використати свого колегу, щоб той заніс замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів.

Ще один спосіб, що розглядався, – ракетний удар росіян за координатами зосередження українських захисників.

Скриншот: СБУ

Повідомляється, що військова контррозвідка СБУ завчасно викрила наміри чоловіка та затримала його на етапі підготовки. Встановлено його контакти з куратором із ФСБ. Саме за його вказівкою чоловік збирав дані про кількість і специфіку підрозділів, які тренуються на Яворівському полігоні, зазначили в СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучили три телефони, які він використовував для таємного спілкування з ворогом.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. В разі доведення провини йому може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ