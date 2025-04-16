Россия нанесла ракетный удар по Изюму: есть пострадавшие и повреждения

По предварительным данным, ранения получили два человека, их госпитализировали

Олег Синегубов (Фото: Харьковская ОВА)

Вечером в среду, 16 апреля, россияне нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, в результате ракетного удара пострадали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина. Их госпитализировали.

Также, по предварительным данным, поврежден частный дом.

Суспильне со ссылкой на заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина сообщало, что в городе было слышно четыре взрыва.

13 апреля 2025 года россияне ударили из реактивных систем залпового огня по Купянску, убив двух человек.

14 апреля Россия нанесла дроновый удар по Харькову, на месте попадания начался пожар.