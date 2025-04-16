Россия нанесла ракетный удар по Изюму: есть пострадавшие и повреждения
Вечером в среду, 16 апреля, россияне нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, в результате ракетного удара пострадали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина. Их госпитализировали.
Также, по предварительным данным, поврежден частный дом.
Суспильне со ссылкой на заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина сообщало, что в городе было слышно четыре взрыва.
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