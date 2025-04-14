Россия атаковала Украину 62 дронами: есть последствия в четырех областях – фото

Последствия атаки БпЛА на Одессу 14 апреля (Фото: ГСЧС Одесской области)

С вечера 13 апреля и в ночь на 14-е Россия атаковала Украину 62 беспилотниками. В результате этого пострадали Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Враг запускал "шахеды" и дроны-имитаторы из районов городов Миллерово и Приморско-Ахтарск в России и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Подтверждено сбивание противовоздушной обороной 40 "шахедов" на востоке и юге Украины по состоянию на 09:00. Еще 11 беспилотников-имитаторов локационно потеряно без негативных последствий на земле.

В результате российской атаки пострадали Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, из-за атаки на областной центр пострадали восемь человек. Четверо из них утром находились в медучреждениях, а другие лечатся дома.

Последствия атаки БпЛА на Одессу 14 апреля (Фото: Геннадий Труханов)

В Одессе также повреждены гражданская инфраструктура, медицинское учреждение, склад, станция техобслуживания и автомобили. На нескольких объектах вспыхнули пожары, которые потушили спасатели.

Последствия атаки БпЛА на Одессу 14 апреля (Фото: Геннадий Труханов)

Последствия атаки БпЛА в Одессу 14 апреля (Фото: Олег Кипер)

Мэр Одессы Геннадий Труханов написал, что в медицинском учреждении пострадала операционная, повреждены перекрытия и остекление, но пациенты не пострадали. Также в городе повреждены жилые дома и магистральная дорога.

Последствия атаки БпЛА в Одессу 14 апреля (Фото: Олег Кипер)

Последствия атаки БпЛА в Одессу 14 апреля (Фото: Олег Кипер)

В Донецкой области о последствиях атаки БпЛА не сообщали, но начальник ОВА Вадим Филашкин написал, что за 13 апреля из-за российских ударов погиб житель Новохатского (Комарская громада) и еще шесть человек получили ранения.

В Днепропетровской области, по информации начальника ОВА Сергея Лысака, россияне атаковали беспилотниками Раевскую громаду. В результате этого загорелось здание, которое не эксплуатировалось.

Как написал мэр Харькова Игорь Терехов, утром 14 апреля российский беспилотник попал в гражданское предприятие в Салтовском районе. Там загорелся склад с едой на площади в 1600 кв. м, взрывной волной повреждены четыре близлежащих частных дома.

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Впоследствии ГСЧС Харьковской области сообщила, что вражеский дрон попал в одноэтажный склад предприятия. В 08:40 пожар локализовали, сейчас идет его ликвидация и разбор завалов.