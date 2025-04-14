Россия атаковала Украину 62 дронами: есть последствия в четырех областях – фото
С вечера 13 апреля и в ночь на 14-е Россия атаковала Украину 62 беспилотниками. В результате этого пострадали Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Враг запускал "шахеды" и дроны-имитаторы из районов городов Миллерово и Приморско-Ахтарск в России и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Подтверждено сбивание противовоздушной обороной 40 "шахедов" на востоке и юге Украины по состоянию на 09:00. Еще 11 беспилотников-имитаторов локационно потеряно без негативных последствий на земле.
В результате российской атаки пострадали Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области.
Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, из-за атаки на областной центр пострадали восемь человек. Четверо из них утром находились в медучреждениях, а другие лечатся дома.
В Одессе также повреждены гражданская инфраструктура, медицинское учреждение, склад, станция техобслуживания и автомобили. На нескольких объектах вспыхнули пожары, которые потушили спасатели.
Мэр Одессы Геннадий Труханов написал, что в медицинском учреждении пострадала операционная, повреждены перекрытия и остекление, но пациенты не пострадали. Также в городе повреждены жилые дома и магистральная дорога.
В Донецкой области о последствиях атаки БпЛА не сообщали, но начальник ОВА Вадим Филашкин написал, что за 13 апреля из-за российских ударов погиб житель Новохатского (Комарская громада) и еще шесть человек получили ранения.
В Днепропетровской области, по информации начальника ОВА Сергея Лысака, россияне атаковали беспилотниками Раевскую громаду. В результате этого загорелось здание, которое не эксплуатировалось.
Как написал мэр Харькова Игорь Терехов, утром 14 апреля российский беспилотник попал в гражданское предприятие в Салтовском районе. Там загорелся склад с едой на площади в 1600 кв. м, взрывной волной повреждены четыре близлежащих частных дома.
По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.
Впоследствии ГСЧС Харьковской области сообщила, что вражеский дрон попал в одноэтажный склад предприятия. В 08:40 пожар локализовали, сейчас идет его ликвидация и разбор завалов.
- В ночь на 10 апреля враг атаковал Украину 145 беспилотниками. Из-за этого были последствия в шести регионах.
- В ночь на 12 апреля россияне атаковали Украину 88 дронами. В результате этого в нескольких областях были пострадавшие и разрушения.
- В ночь на 13 апреля Россия атаковала Украину 55 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Половину из сбитых 40 дронов уничтожили над Киевом.