Росія атакувала Україну 62 дронами: є наслідки у чотирьох областях – фото
З вечора 13 квітня і в ніч проти 14-го Росія атакувала Україну 62 безпілотниками. Внаслідок цього постраждали Одеська, Донецька, Дніпропетровська та Харківська області. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Ворог запускав "шахеди" і дрони-імітатори з районів міст Міллерово та Приморсько-Ахтарськ у Росії й мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Підтверджено збиття протиповітряною обороною 40 "шахедів" на сході та півдні України станом на 09:00. Ще 11 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків на землі.
Унаслідок російської атаки постраждали Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.
Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, через атаку на обласний центр постраждали восьмеро людей. Четверо з них вранці перебували у медзакладах, а інші – лікуються вдома.
В Одесі також пошкоджено цивільну інфраструктуру, медичну установу, склад, станцію техобслуговування й автомобілі. На декількох об’єктах спалахнули пожежі, які загасили рятувальники.
Мер Одеси Геннадій Труханов написав, що в медичному закладі понівечено операційну, пошкоджено перекриття та скління, але пацієнти не постраждали. Також у місті пошкоджено житлові будинки й магістральну дорогу.
На Донеччині про наслідки атаки БпЛА не повідомляли, але начальник ОВА Вадим Філашкін написав, що за 13 квітня через російські удари загинув житель Новохатського (Комарська громада) і ще шестеро людей отримали поранення.
На Дніпропетровщині, за інформацією начальника ОВА Сергія Лисака, росіяни атакували безпілотниками Раївську громаду. Внаслідок цього загорілася будівля, що не експлуатувалася.
Як написав мер Харкова Ігор Терехов, уранці 14 квітня російський безпілотник влучив у цивільне підприємство в Салтівському районі. Там загорівся склад з їжею на площі у 1600 кв. м, вибуховою хвилею пошкоджено чотири прилеглих приватних будинки.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.
Згодом ДСНС Харківської області повідомила, що ворожий дрон влучив в одноповерховий склад підприємства. О 08:40 пожежу локалізували, наразі триває її ліквідація та розбір завалів.
- У ніч проти 10 квітня ворог атакував Україну 145 безпілотниками. Через це були наслідки в шести регіонах.
- У ніч проти 12 квітня росіяни атакували Україну 88 дронами. Внаслідок цього в кількох областях були постраждалі й руйнування.
- У ніч проти 13 квітня Росія атакувала Україну 55 "шахедами" та безпілотниками-імітаторами. Половину зі збитих 40 дронів знищили над Києвом.