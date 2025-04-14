Росія атакувала Україну 62 дронами: є наслідки у чотирьох областях – фото

Наслідки атаки БпЛА на Одесу 14 квітня (Фото: ДСНС Одеської області)

З вечора 13 квітня і в ніч проти 14-го Росія атакувала Україну 62 безпілотниками. Внаслідок цього постраждали Одеська, Донецька, Дніпропетровська та Харківська області. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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Ворог запускав "шахеди" і дрони-імітатори з районів міст Міллерово та Приморсько-Ахтарськ у Росії й мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Підтверджено збиття протиповітряною обороною 40 "шахедів" на сході та півдні України станом на 09:00. Ще 11 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків на землі.

Унаслідок російської атаки постраждали Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, через атаку на обласний центр постраждали восьмеро людей. Четверо з них вранці перебували у медзакладах, а інші – лікуються вдома.

Наслідки атаки БпЛА на Одесу 14 квітня (Фото: Геннадій Труханов)

В Одесі також пошкоджено цивільну інфраструктуру, медичну установу, склад, станцію техобслуговування й автомобілі. На декількох об’єктах спалахнули пожежі, які загасили рятувальники.

Наслідки атаки БпЛА на Одесу 14 квітня (Фото: Геннадій Труханов)

Наслідки атаки БпЛА на Одесу 14 квітня (Фото: Олег Кіпер)

Мер Одеси Геннадій Труханов написав, що в медичному закладі понівечено операційну, пошкоджено перекриття та скління, але пацієнти не постраждали. Також у місті пошкоджено житлові будинки й магістральну дорогу.

Наслідки атаки БпЛА на Одесу 14 квітня (Фото: Олег Кіпер)

Наслідки атаки БпЛА на Одесу 14 квітня (Фото: Олег Кіпер)

На Донеччині про наслідки атаки БпЛА не повідомляли, але начальник ОВА Вадим Філашкін написав, що за 13 квітня через російські удари загинув житель Новохатського (Комарська громада) і ще шестеро людей отримали поранення.

На Дніпропетровщині, за інформацією начальника ОВА Сергія Лисака, росіяни атакували безпілотниками Раївську громаду. Внаслідок цього загорілася будівля, що не експлуатувалася.

Як написав мер Харкова Ігор Терехов, уранці 14 квітня російський безпілотник влучив у цивільне підприємство в Салтівському районі. Там загорівся склад з їжею на площі у 1600 кв. м, вибуховою хвилею пошкоджено чотири прилеглих приватних будинки.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

Згодом ДСНС Харківської області повідомила, що ворожий дрон влучив в одноповерховий склад підприємства. О 08:40 пожежу локалізували, наразі триває її ліквідація та розбір завалів.