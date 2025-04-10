Росіяни вночі атакували Україну 145 БпЛА: є наслідки у шести областях

Наслідки атаки на Миколаїв (Фото: Національна поліція)

У ніч проти 10 квітня росіяни атакували Україну майже півтора сотнями ударних безпілотників і дронів-імітаторів, є наслідки у шести областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 19:00 9 квітня окупанти атакували Україну 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та Чауда (тимчасово окупований Крим).

Станом на 09:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

49 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Донецька, Харківська, Полтавська, Миколаївська, Хмельницька та Київська області.

У Миколаєві через російську атаку постраждали 10 людей. У Дарницькому районі Києва були пошкоджені приватні будинки й автомобілі, а також повністю знищена одна з господарчих споруд. Дві жінки звернулися по медичну допомогу. Також виникла пожежа у Голосіївському районі столиці.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін заявив, що сили ППО знищили у регіоні чотири БпЛА. За його словами, інформація щодо руйнувань, травмованих і загиблих не надходила.

Полтавська ОВА повідомила, що в Опішнянській громаді було зафіксовано падіння уламків. Пізніше місцеві жителі повідомили про пошкодження господарчої будівлі. Легких травм зазнав чоловік. Він відмовився від госпіталізації.

Щодо наслідків у Київській, Харківській і Донецькій областях ОВА не повідомляли.