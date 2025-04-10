Россияне ночью атаковали Украину 145 БпЛА: есть последствия в шести областях

Последствия атаки на Николаев (Фото: Национальная полиция)

В ночь на 10 апреля россияне атаковали Украину почти полутора сотнями ударных беспилотников и дронов-имитаторов, есть последствия в шести областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 19:00 9 апреля оккупанты атаковали Украину 145 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (Россия) и Чауда (временно оккупированный Крым).

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 85 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

49 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Полтавская, Николаевская, Хмельницкая и Киевская области.

В Николаеве из-за российской атаки пострадали 10 человек. В Дарницком районе Киева были повреждены частные дома и автомобили, а также полностью уничтожена одна из хозяйственных построек. Две женщины обратились за медицинской помощью. Также возник пожар в Голосеевском районе столицы.

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин заявил, что силы ПВО уничтожили в регионе четыре БпЛА. По его словам, информация о разрушениях, травмированных и погибших не поступала.

Полтавская ОВА сообщила, что в Опишнянской общине было зафиксировано падение обломков. Позже местные жители сообщили о повреждении хозяйственного здания. Легкие травмы получил мужчина. Он отказался от госпитализации.

О последствиях в Киевской, Харьковской и Донецкой областях ОВА не сообщали.