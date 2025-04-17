Росія вдарила по Україні "Іскандерами" та атакувала 75 дронами: є наслідки

Станом на 10:00 підтверджено збиття 25 "шахедів" на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ракети не збили

Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 17 квітня російські окупаційні війська атакували Україну ракетами та безпілотниками різних типів, протиповітряній обороні вдалося збити 25 ворожих дронів. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними військових, РФ завдала удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області, трьома зенітними керованими ракетами С-300/400 з тимчасово окупованої Луганської області, а також 75 ударними безпілотниками типу Shahed і іншими дронами-імітаторами з напрямків Курськ, Міллерово (РФ) та Чауда (Крим).

Станом на 10:00 підтверджено збиття 25 "шахедів" на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина.

Ввечері 16 квітня РФ здійснила масовану дронову атаку на Дніпро, унаслідок чого три людини загинуло, ще 31 постраждала.

У Харківській області, за словами очільника ОВА Олега Синєгубова, "шахеди" атакували Ізюмський район: виникла пожежа у трьох будинках, постраждала літня жінка.

У Сумській області росіяни атакували села Степанівської та Садівської громад. Пошкоджені приватні домогосподарства, автомобілі, нежитлові будівлі. Попередньо загиблих і травмованих немає.