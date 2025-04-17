Через російську атаку на Дніпро вже троє загиблих, зокрема дитина, 30 постраждалих – фото

Наслідки атаки БпЛА на Дніпро 16 квітня (Фото: ДСНС)

Росія ввечері 16 квітня атакувала Дніпро безпілотниками. Станом на 06:50 кількість постраждалих зросла з 16 до 28, а загиблих – з двох до трьох. Згодом стало відомо, що постраждалих вже 30. Про це повідомили мер Дніпра Борис Філатов та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Спочатку повідомлялось, що четверо постраждалих – діти. Потім їх кількість збільшилась до п'ятьох. Пораненим допомагають у лікарнях Дніпра.

Уночі повідомлялось про двох вбитих росіянами жінок, а станом на ранок кількість жертв збільшилася до трьох – загинула також одна дитина.

Наслідки атаки БпЛА на Дніпро (Фото: Борис Філатов)

Внаслідок російських ударів пошкоджено щонайменше 15 будинків, зокрема студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства.

Наслідки атаки БпЛА на Дніпро (Фото: Борис Філатов)

Наслідки ворожої атаки ліквідовують у різних районах Дніпра, до цього залучили багато важкої комунальної техніки. Обстеження пошкодженої інфраструктури триватимуть до ранку, особливо у приватній забудові, написав Філатов.

Наслідки атаки БпЛА на Дніпро 16 квітня (Фото: Борис Філатов)

Наслідки атаки БпЛА на Дніпро (Фото: Борис Філатов)

Серія вибухів у Дніпрі пролунала 16 квітня після 22:00. Внаслідок атаки у деяких районах міста спостерігались перебої з електрикою.

Також у місті сталися кілька пожеж, які загасили рятувальники, постраждали будинки, заклади культури й автомобілі. Один з БпЛА влучив за 100 метрів від будівлі міськради – біля пам'ятника Олександру Полю. Серед іншого, постраждав магазин дружини мера Дніпра.

Троє з чотирьох постраждалих дітей – це шестимісячна дівчинка, хлопчики у віці шести й 11 років, вони у задовільному стані.

До лікарень доставили щонайменше п'ятьох постраждалих.

ОНОВЛЕНО О 08:31. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про збільшення кількості постраждалих до 30, кількість поранених дітей теж зросла – до п'ятьох. У лікарнях під наглядом медиків знаходяться 16 людей, один з них у важкому стані.

За інформацією Лисака, через атаку російських БпЛА у Дніпрі понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж – приватних. Також пошкоджені гімназія, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини та майже 15 автомобілів.