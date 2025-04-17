Из-за атаки РФ на Днепр уже трое погибших, в том числе ребенок, 30 пострадавших – фото

Последствия атаки БпЛА на Днепр 16 апреля (Фото: ГСЧС)

Россия вечером 16 апреля атаковала Днепр беспилотниками. По состоянию на 06:50 количество пострадавших выросло с 16 до 28, а погибших – с двух до трёх. Впоследствии стало известно, что пострадавших уже 30. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Сначала сообщалось, что четверо пострадавших – дети. Потом их количество увеличилось до пяти. Раненым помогают в больницах Днепра.

Ночью сообщалось о двух убитых россиянами женщинах, а по состоянию на утро количество жертв увеличилось до трех – погиб также один ребенок.

Последствия атаки БпЛА на Днепр (Фото: Борис Филатов)

В результате российских ударов повреждено по меньшей мере 15 домов, в том числе студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия.

Последствия атаки на БпЛА 16 апреля (Фото: Борис Филатов)

Последствия вражеской атаки ликвидируют в разных районах Днепра, к этому привлекли много тяжелой коммунальной техники. Обследование поврежденной инфраструктуры будет продолжаться до утра, особенно в частной застройке, написал Филатов.

Последствия атаки на БпЛА 16 апреля (Фото: Борис Филатов)

Последствия атаки БпЛА на Днепр (Фото: Борис Филатов)

Серия взрывов в Днепре прогремела 16 апреля после 22:00. В результате атаки в некоторых районах города наблюдались перебои с электричеством.

Также в городе произошло несколько пожаров, пострадали дома, заведения культуры и автомобили. Один из БпЛА попал в 100 метрах от здания горсовета – у памятника Александру Полю. Среди прочего, пострадал магазин жены мэра Днепра.

Трое из четырех пострадавших – это шестимесячная девочка, мальчики в возрасте шести и 11 лет, они в удовлетворительном состоянии.

В больницы доставили по меньшей мере пятерых пострадавших.

ОБНОВЛЕНО В 08:31. Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил об увеличении количества пострадавших до 30, количество раненых детей тоже возросло – до пяти. В больницах под наблюдением медиков находятся 16 человек, один из них в тяжелом состоянии.

По информации Лысака, из-за атаки российских БпЛА в Днепре пострадали десяток многоквартирных домов и столько же – частных. Также повреждены гимназия, почта, типография, админздание, магазины и около 15 автомобилей.