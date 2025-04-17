Из-за атаки РФ на Днепр уже трое погибших, в том числе ребенок, 30 пострадавших – фото
Россия вечером 16 апреля атаковала Днепр беспилотниками. По состоянию на 06:50 количество пострадавших выросло с 16 до 28, а погибших – с двух до трёх. Впоследствии стало известно, что пострадавших уже 30. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Сначала сообщалось, что четверо пострадавших – дети. Потом их количество увеличилось до пяти. Раненым помогают в больницах Днепра.
Ночью сообщалось о двух убитых россиянами женщинах, а по состоянию на утро количество жертв увеличилось до трех – погиб также один ребенок.
В результате российских ударов повреждено по меньшей мере 15 домов, в том числе студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия.
Последствия вражеской атаки ликвидируют в разных районах Днепра, к этому привлекли много тяжелой коммунальной техники. Обследование поврежденной инфраструктуры будет продолжаться до утра, особенно в частной застройке, написал Филатов.
Серия взрывов в Днепре прогремела 16 апреля после 22:00. В результате атаки в некоторых районах города наблюдались перебои с электричеством.
Также в городе произошло несколько пожаров, пострадали дома, заведения культуры и автомобили. Один из БпЛА попал в 100 метрах от здания горсовета – у памятника Александру Полю. Среди прочего, пострадал магазин жены мэра Днепра.
Трое из четырех пострадавших – это шестимесячная девочка, мальчики в возрасте шести и 11 лет, они в удовлетворительном состоянии.
В больницы доставили по меньшей мере пятерых пострадавших.
ОБНОВЛЕНО В 08:31. Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил об увеличении количества пострадавших до 30, количество раненых детей тоже возросло – до пяти. В больницах под наблюдением медиков находятся 16 человек, один из них в тяжелом состоянии.
По информации Лысака, из-за атаки российских БпЛА в Днепре пострадали десяток многоквартирных домов и столько же – частных. Также повреждены гимназия, почта, типография, админздание, магазины и около 15 автомобилей.
- В ночь на 13 апреля россияне атаковали Украину 55 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Половину из сбитых 40 дронов уничтожили над Киевом.
- В ночь на 14 апреля Россия атаковала Украину 62 дронами. Из-за этого были последствия в четырех регионах.
- В ночь на 16 апреля враг атаковал Украину почти сотней БпЛА. В результате этого пострадали Сумская, Одесская, Днепропетровская, Киевская и Полтавская области.