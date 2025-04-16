ЦПД: Росіяни використовують "шахеди", споряджені отруйними речовинами

БпЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Росіяни використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе типу "шахед", споряджені отруйними речовинами. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.

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ЦПД верифікував цю інформацію у спецслужб та Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що в одному з безпілотників була виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною CS (іритант). Це високотоксична речовина подразнювальної дії.

У центрі зазначили, що БпЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей.

Натомість інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується.

16 грудня 2024 року в Україні заочно отримав підозру російський генерал Кирилов, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони.

17 грудня стало відомо, що Кирилова підірвали в Москві. За ліквідацією стоїть СБУ.

28 лютого 2025 року СБУ повідомила, що заочну підозру отримав російський командир, який віддав наказ атакувати українських захисників у Донецькій області забороненою хімічною зброєю.