ЦПД: Росіяни використовують "шахеди", споряджені отруйними речовинами
Росіяни використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе типу "шахед", споряджені отруйними речовинами. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.
ЦПД верифікував цю інформацію у спецслужб та Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Відомо, що в одному з безпілотників була виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною CS (іритант). Це високотоксична речовина подразнювальної дії.
У центрі зазначили, що БпЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей.
Натомість інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується.
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