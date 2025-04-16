ЦПД: Россияне используют "шахеды", снаряженные ядовитыми веществами
Россияне используют для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "шахед", снаряженные ядовитыми веществами. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
ЦПД верифицировал эту информацию в спецслужбах и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Известно, что в одном из беспилотников была обнаружена капсула с концентрированным боевым ядовитым веществом CS (ирритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия.
В центре отметили, что БпЛА могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом с целью поражения людей.
Однако информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса российских дронов обрабатываются ядовитыми веществами, не подтверждается.
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