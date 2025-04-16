ЦПД: Россияне используют "шахеды", снаряженные ядовитыми веществами

БпЛА могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом с целью поражения людей

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Россияне используют для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "шахед", снаряженные ядовитыми веществами. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

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ЦПД верифицировал эту информацию в спецслужбах и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что в одном из беспилотников была обнаружена капсула с концентрированным боевым ядовитым веществом CS (ирритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия.

В центре отметили, что БпЛА могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом с целью поражения людей.

Однако информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса российских дронов обрабатываются ядовитыми веществами, не подтверждается.

16 декабря 2024 года в Украине заочно получил подозрение российский генерал Кириллов, который приказал применять химическое оружие против Сил обороны.

17 декабря стало известно, что Кириллова взорвали в Москве. За ликвидацией стоит СБУ.

28 февраля 2025 года СБУ сообщила, что заочное подозрение получил российский командир, отдавший приказ атаковать украинских защитников в Донецкой области запрещенным химическим оружием.