РФ ударила по Харькову ракетами: попадания в дома, есть погибший и 54 пострадавших

Последствия одного из ударов по Харькову в 2022 году (Фото: depositphotos.com)

Утром 18 апреля Россия ударила ракетами по Харькову, зафиксировано попадание в многоквартирные дома, есть погибший и десятки пострадавших. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Терехов написал о взрывах в Харькове в 05:09. Через несколько минут он сообщил о применении россиянами четырех ракет.

По предварительной информации, удары были нанесены баллистическими ракетами с кассетной боевой частью. Они повлекли за собой, по словам мэра Харькова, "очень большие" площади поражения.

Удар произошел по густонаселенному району Харькова, зафиксировано попадание в многоэтажку, под завалами могут находиться люди.

Синегубов уточнил, что попадания произошли в многоквартирные дома в Основянском районе Харькова. Туда направлялись профильные службы.

Из-за вражеских ударов пострадали 15 многоквартирных омов, пораженную территорию обследуют, сообщил Терехов.

По состоянию на 06:30 известно об одном погибшем человеке и 28 пострадавших. Среди пострадавших – два ребенка четырех и 2,8 лет.

ОБНОВЛЕНО В 06:50. Мэр Харькова Игорь Терехов написал об увеличении количества пострадавших до 40. Также пострадали уже более 20 многоквартирных и 30 частных домов.

ОБНОВЛЕНО В 07:36. Терехов сообщил о росте числа раненых до 54. По сообщению начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в больницы госпитализировали 13 человек, в том числе двоих детей. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

8 апреля Россия атаковала Харьков "шахедами". В городе прогремели более 20 взрывов, 17 из них были в Основянском районе.

14 апреля россияне нанесли дроновый удар по гражданскому предприятию в Салтовском районе Харькова. В результате горел склад еды на площади в 1600 кв. м.