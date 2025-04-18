Росія вдарила по Харкову чотирма ракетами: є загиблий і 79 постраждалих – фото, відео

Наслідки ракетних ударів по Харкову 18 квітня (Фото: ДСНС)

Вранці 18 квітня Росія вдарила ракетами по Харкову, зафіксовано влучання в багатоквартирні будинки, є загиблий та десятки постраждалих. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Терехов написав про вибухи у Харкові о 05:09. Через декілька хвилин він повідомив про застосування росіянами чотирьох ракет.

За попередньою інформацією, ударів було завдано балістичними ракетами з касетною бойовою частиною. Вони спричинили, за словами мера Харкова, "дуже великі" площі ураження.

Удар стався по густонаселеному району Харкова, зафіксовано влучання в багатоповерхівку, під завалами можуть перебувати люди.

Синєгубов уточнив, що влучання стались у багатоквартирні будинки в Основ'янському районі Харкова. Туди прямували профільні служби.

Через ворожі удари постраждали 15 багатоквартирних будинків, уражена територія обстежується, повідомив Терехов.

Станом на 06:30 відомо про одну загиблу людину і 28 постраждалих. Серед постраждалих – дві дитини чотирьох і 2,8 років.

ОНОВЛЕНО О 06:50. Міський голова Харкова Ігор Терехов написав про збільшення кількості постраждалих до 40. Також постраждали вже понад 20 багатоквартирних та 30 приватних будинків.

ОНОВЛЕНО О 07:36. Терехов повідомив про зростання кількості поранених до 54. За повідомленням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, до лікарень госпіталізували 13 людей, зокрема двох дітей. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

ОНОВЛЕНО О 08:25. ДСНС написала про збільшення кількості постраждалих до 57, п'ятеро з них – діти. Ударів було завдано по житловому кварталу та цивільному підприємству. Також пошкоджені навчальний заклад та легкові авто.

На території підприємства загорілася покрівля двоповерхового корпусу, цех та будівля на загальній площі у близько 450 кв. м. Пожежу локалізували, триває її гасіння та проводяться аварійно-рятувальні роботи.

ОНОВЛЕНО О 09:45. ДСНС написала про зростання кількості поранених до 67.

Офіс генерального прокурора повідомив, що серед поранених п'ятеро дітей – четверо дівчат у віці 3, 4, 14 і 16 років, а також 17-річний хлопець.

Загиблий є 79-річним чоловіком. За попередньою інформацією, російські окупанти вдарили по Харкову трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".

ОНОВЛЕНО О 10:19. Терехов повідомив про збільшення кількості постраждалих до 74.

ОНОВЛЕНО О 11:04. Терехов написав про зростання кількості поранених до 79.

8 квітня Росія атакувала Харків "шахедами". У місті пролунали понад 20 вибухів, 17 з них були в Основ'янському районі.

14 квітня росіяни завдали дронового удару по цивільному підприємству у Салтівському районі Харкова. Внаслідок цього горів склад їжі на площі у 1600 кв. м.