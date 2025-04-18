В Сумах три российских "шахеда" попали по промышленности и убили человека
"Шахед" (Иллюстративное фото: Pacific Press)

Россия атаковала "шахедами" промышленный объект в Сумах, убив одного человека. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум, секретарь горсовета Артем Кобзарь.

Он отметил, что все три "шахеда" попали в одно помещение. Здание получило повреждения, разрушена крыша.

Предварительно известно об одном погибшем. Еще один человек обратился за помощью к медикам.

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  • Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Сум. Именно повторная атака повлекла человеческие потери.
  • Первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.
  • На вечер 15 апреля количество погибших из-за российских ударов по Сумам возросло до 36. За медицинской помощью обратились 127 человек: 109 взрослых и 18 детей. В стационаре находятся 44 пациента, из них 10 детей.
  • 16 и 17 апреля дроны ГУР атаковали расположение 112 бригады ракетных войск РФ в городе Шуя Ивановской области РФ, которая нанесла баллистический удар по Сумам в Вербное воскресенье.
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