В Сумах три российских "шахеда" попали по промышленности и убили человека
Россия атаковала "шахедами" промышленный объект в Сумах, убив одного человека. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум, секретарь горсовета Артем Кобзарь.
Он отметил, что все три "шахеда" попали в одно помещение. Здание получило повреждения, разрушена крыша.
Предварительно известно об одном погибшем. Еще один человек обратился за помощью к медикам.
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