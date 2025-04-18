В Сумах три российских "шахеда" попали по промышленности и убили человека

Все ударные БпЛА россиян попали по зданию объекта промышленности

"Шахед" (Иллюстративное фото: Pacific Press)

Россия атаковала "шахедами" промышленный объект в Сумах, убив одного человека. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум, секретарь горсовета Артем Кобзарь.

Он отметил, что все три "шахеда" попали в одно помещение. Здание получило повреждения, разрушена крыша.

Предварительно известно об одном погибшем. Еще один человек обратился за помощью к медикам.