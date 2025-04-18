У Сумах три російські "шахеди" влучили по хлібзаводу і вбили людину – фото, відео

Наслідки атаки у Сумах (Фото: ДСНС)

Росія атакувала "шахедами" промисловий об’єкт у Сумах, вбивши одну людину. Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум, секретар міськради Артем Кобзар.

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Він зазначив, що всі три "шахеди" влучили в одне приміщення. Будівля зазнала пошкоджень, зруйновано дах.

Попередньо відомо про одного загиблого. Ще одна людина звернулася по допомогу до медиків.

ДОПОВНЕНО О 08:35. Держслужба з надвзичайних ситуацій показала фото і відео наслідків російської атаки. Частково зруйновано будівлю об’єкта цивільної інфраструктури. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого, ще одна людина травмувалася.

Офіс генпрокурора уточнив, що росіяни близько 05:00 завдали удару трьома ударними БпЛА по підприємству, яке є провідним виробником хлібобулочних та кондитерських виробів у Сумській області.

Загинув 61-річний водій, який завантажував продукцію, 55-річна працівниця підприємства отримала поранення.

Пошкоджено приміщення хлібозаводу, транспортні засоби.