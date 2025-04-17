Удари по 112 бригаді росіян, відповідальній за атаку на Суми, завдало ГУР – джерело

Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони підтвердив, що удари по російській бригаді стали відповіддю на обстріл Сум окупантами

Влучання по розташуванню 112 бригади в Шуї (Скриншот з відео російських пропагандистів)

Дрони Головного управління розвідки Міноборони 16 та 17 квітня атакували розташування 112 бригади ракетних військ РФ у місті Шуя Іванівської області РФ, яка завдала балістичного удару по Сумах у Вербну неділю. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах оборони.

За словами джерела, для атаки ГУР були використані українські дрони "Лютий".

"Завдання операції успішно виконано", – сказав він.

Також співрозмовник підтвердив, що удари по російській бригаді стали відповіддю на обстріл Сум окупантами в Вербну неділю.

Раніше ГУР встановило, що 13 квітня двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/"KN-23" по Сумах вдарили розрахунки 448 і 112 ракетних бригад російської армії з територій Воронезької та Курської областей відповідно.

Через три доби російська воєнна пропаганда заявила, що невідомі безпілотники атакували Шую, де розташовано пункт постійної дислокації 112 ракетної бригади. Росіяни публікували відео. Наступного дня країна-агресор повідомила про повторне влучання по бригаді.

Вранці 13 квітня 2025 року окупанти завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Саме повторна атака спричинила людські жертви.

Перша російська ракета влучила в одну з будівель університету, друга розірвалася фактично над вулицею.

Станом на вечір 15 квітня кількість загиблих через російські удари по Сумах зросла до 36. За медичною допомогою звернулися 127 людей: 109 дорослих і 18 дітей. У стаціонарі перебувають 44 пацієнти, з них 10 дітей.