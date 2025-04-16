Безпілотники атакують Шую, де дислокується 112 бригада ракетних військ РФ – відео

За даними ГУР, саме 112 російська бригада причетна до цинічного подвійного удару по Сумах, через який загинули десятки людей

Місто Шуя (Фото: Paultoff / Wikimedia)

Безпілотники атакували російське місто Шуя в Іванівській області, де базується 112 ракетна бригада, що вдарила по Сумах 13 квітня. Про удари повідомив Telegram-канал влади Іванівської області.

Шуя розташована у майже 700 км від кордону з Україною.

О 09:11 за київським часом адміністрація міського округу Шуя оголосила про небезпеку атаки БпЛА.

Після цього в Telegram-каналах почали з'являтись відео атаки. На них можна побачити проліт дронів, влучання, падіння, вибухи, стовпи диму.

0 10:02 за Києвом влада Іванівської області, посилаючись на регіональний оперативний штаб, заявила, що протиповітряна оборона відбиває атаку дронів, а на місці "падіння уламків" працюють екстрені служби.

О 10:18 Міністерство оборони Росії повідомило про нібито знищення над Іванівською областю сімох українських безпілотників літакового типу.

За даними Головного управління розвідки, 13 квітня двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" по Сумах били російські розрахунки 112 та 448 ракетних бригад ЗС РФ з територій Воронезької та Курської областей відповідно.

Пункт постійної дислокації 112 гвардійської ракетної бригади РФ – Шуя.

Вранці 13 квітня 2025 року окупанти завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Саме повторна атака спричинила людські втрати.

Перша російська ракета влучила в одну з будівель університету, друга розірвалася фактично над вулицею.

Станом на вечір 15 квітня кількість загиблих через російські удари по Сумах зросла до 36. За медичною допомогою звернулися 127 людей: 109 дорослих і 18 дітей. У стаціонарі перебувають 44 пацієнти, з них 10 дітей.