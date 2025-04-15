Кількість загиблих від удару РФ по Сумах зросла до 36
Наслідки удару РФ по Сумах (Фото: телеграм Володимира Зеленського)

Кількість загиблих через російські удари балістичними ракетами по Сумах 13 квітня зросла до 36. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

"На жаль, одна людина після того, як була ушпиталена відразу після трагедії, померла в лікарні", – йдеться у повідомленні.

Загалом по медичну допомогу звернулися 127 людей: 109 дорослих і 18 дітей. У стаціонарі перебувають 44 пацієнти, з них 10 дітей. Стан 10 постраждалих – важкий (дві дитини та восьмеро дорослих). Ще 35 людей – у стані середньої тяжкості, решта мають легкі травми.

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